AMBIENTE Energia green: Libera presenta un ciclo di incontri Si parte domani, 23 ottobre, alle 21 a Sala Montelupo di Domagnano con una serata dedicata alla sovranità energetica e alla transizione ecologica

Alla Sala Montelupo di Domagnano, il 23 ottobre alle 21, il primo appuntamento del ciclo di incontri pubblici promossi da Libera per un confronto con la cittadinanza sui temi che riguardano lo sviluppo del Paese. Una serata dedicata alla sovranità energetica e alla transizione ecologica, con un focus sulle strategie per uno sviluppo sostenibile a San Marino. A intervenire saranno il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, il Direttore Generale dell’AASS Raoul Chiaruzzi, il Presidente Renzo Giardi e due esperti del settore, Gerardo Giovagnoli e Andrea Mina, impegnati nei progetti legati al fotovoltaico. Obiettivo dell’incontro è fare il punto sul percorso verso una maggiore autonomia energetica, con tariffe più stabili e sicure e la possibilità dunque per famiglie e imprese di pianificare le spese.

San Marino è già oggi il sesto Paese al mondo per produzione pro capite di energia rinnovabile, un modello che suscita interesse anche all’estero. Durante la serata si potranno approfondire le scelte compiute e i prossimi passi della strategia energetica sammarinese.

"Con il conflitto in corso tra Russia e Ucraina - spiega Michele Muratori, presidente Gruppo consigliare di Libera - ci sono delle problematiche evidenti nell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda il gas. Le energie solari, le energie rinnovabili crediamo fortemente siano il futuro. È fondamentale lavorare in questa direzione, è un cardine della nostra azione politica sia come maggioranza, ma anche come Libera".

Il secondo incontro del ciclo si terrà il 28 ottobre alle 18:30 a Palazzo Graziani e sarà dedicato allo sviluppo economico e alle nuove prospettive di business in Asia Centrale: perché anche tra geopolitica ed energia c'è un nesso, se si punta alle occasioni migliori per acquistarla.





Nel video l'intervista a Michele Muratori, presidente Gruppo consigliare di Libera

