Energia: Odg di Repubblica Futura non passa per un voto.

Si è protratta fino all'1:30 di notte la riunione della Commissione Finanze che ha dedicato quasi tutta la giornata di ieri all'audizione dei vertici AASS e del Segretario di Stato Lonfernini, sul “dossier energia”. La seduta si è conclusa con la bocciatura di un ordine del giorno di Repubblica Futura per sollecitare Governo, Autorità per l'Energia e Azienda dei Servizi, sulle strategie per il primo semestre 2023.

Il documento esprime preoccupazione sugli impatti dei prospettati aumenti tariffari e impegna il Cda dell'Aass a riferimenti dettagliati su tutti gli aspetti della questione energetica, chiedendo anche ulteriori audizioni, compresa quella dell'Autorità per l'Energia. L'odg non è passato per un voto: sei i favorevoli, sette i contrari.

La maggioranza non ha invece presentato alcun ordine del giorno. “Vista l'ora tarda – precisa il Presidente della Commissione Alessandro Mancini – avremmo rischiato di non analizzare in maniera approfondita tutte le complesse tematiche emerse dall'audizione. Sono già in programma incontri e nel giro di pochi giorni la maggioranza definirà una road map sulle politiche energetiche ed anche sul tema dei sostegni a famiglie ed imprese”.

