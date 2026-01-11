TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:23 Proteste in Iran, centinaia di vittime, oltre 10mila arresti. Internet bloccato da più di 60 ore 19:20 Ingenito: "Grande primo tempo ma non è bastato". Fucili: "Non penso sia ancora corsa a quattro. L'Atletico Ascoli mi ha fatto una grande impressione" 19:07 Augustin: "Dobbiamo imparare ad essere più cinici". Di Renzo: "Averla pareggiata prima dell'intervallo è stato molto importante" 18:51 Rimini, presidio a sostegno della rivolta iraniana in piazza Cavour 17:59 Al San Marino non basta un ottimo primo tempo, passa l'Aquila 1-3 17:23 Dakar, tappa 7: successi per Ekstrom e Benavides, Al-Attiyah e Sanders ancora in vetta alle classifiche 17:02 La Segreteria al Territorio elenca interventi effettuati, vicini alla conclusione e opere pubbliche future 16:58 La Polonia conquista la United Cup 16:42 La Pallacanestro Titano cede 53-47 a Fossombrone 16:19 Energie Rinnovabili: San Marino all'Assemblea Irena
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Energie Rinnovabili: San Marino all'Assemblea Irena

Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori incontra il Direttore Generale Francesco La Camera. Ribadito l'impegno per la sostenibilità e la sicurezza energetica

11 gen 2026
Energie Rinnovabili: San Marino all'Assemblea Irena

San Marino partecipa ad Abu Dhabi, alla 16ª Assemblea dell'Irena, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, confermando il suo impegno per la sostenibilità e la sicurezza energetica. La delegazione sammarinese, guidata dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori, ha incontrato il Direttore Generale dell'Irena, Francesco La Camera, per rafforzare la collaborazione internazionale. Parlando del fabbisogno energetico del Titano-  circa 260 gigawatt/ora annui – Bevitori ha sottolineato l’importanza dell’autonomia energetica per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese. Citata, tra gli investimenti previsti, l’acquisizione dell'impianto fotovoltaico nel bresciano da 9,3 megawatt, che coprirà l’8% del fabbisogno nazionale. Intanto la quota di energia rinnovabile prodotta internamente – riferisce una nota -  cresce rispetto all’11,06% del 2024, grazie anche al dinamismo dei privati e all’avvio di nuovi impianti pubblici. La strategia della Segreteria di Stato punta su micro-generazione privata, ampliamento della capacità produttiva esterna e valorizzazione delle superfici pubbliche.

Leggi il comunicato stampa della Segreteria di Stato Lavoro




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica