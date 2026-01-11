Energie Rinnovabili: San Marino all'Assemblea Irena

San Marino partecipa ad Abu Dhabi, alla 16ª Assemblea dell'Irena, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, confermando il suo impegno per la sostenibilità e la sicurezza energetica. La delegazione sammarinese, guidata dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori, ha incontrato il Direttore Generale dell'Irena, Francesco La Camera, per rafforzare la collaborazione internazionale. Parlando del fabbisogno energetico del Titano- circa 260 gigawatt/ora annui – Bevitori ha sottolineato l’importanza dell’autonomia energetica per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese. Citata, tra gli investimenti previsti, l’acquisizione dell'impianto fotovoltaico nel bresciano da 9,3 megawatt, che coprirà l’8% del fabbisogno nazionale. Intanto la quota di energia rinnovabile prodotta internamente – riferisce una nota - cresce rispetto all’11,06% del 2024, grazie anche al dinamismo dei privati e all’avvio di nuovi impianti pubblici. La strategia della Segreteria di Stato punta su micro-generazione privata, ampliamento della capacità produttiva esterna e valorizzazione delle superfici pubbliche.



