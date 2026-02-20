CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Epilogo di sessione dedicato alle Istanze d'Arengo. Approvate 7 su 11 Dibattito appassionato su una richiesta dei cittadini innescata dall'onda emotiva per la tragedia di Gaza. Via libera alla costruzione dell'hospice per i malati terminali

Una predominanza di Istanze dal forte afflato sociale, in questo Comma; seppure l'acme emotivo sia stato raggiunto con la richiesta di disdire forniture di società israeliane. Sullo sfondo il dramma di Gaza. Emerse faglie nella stessa Maggioranza. Favorevole Libera, con un accorato appello a “fare qualcosa”; a fronte invece della contrarietà della DC. Sensibilità diverse anche sull'altro fronte. Cautela e appelli al dialogo di Motus; mentre da RETE un richiamo a compiere qualsiasi passo per contrastare l'economia di guerra. L'Istanza - come da indicazione governativa - è stata infine respinta.

Di rilevanza interna le altre: come quella che chiedeva il rimborso al datore di lavoro pure dei costi indiretti riferiti ai congedi di maternità. Via libera anche alla proposta di una riforma del sistema scolastico, che tenga conto dei mutamenti in atto. Medesimo l'esito positivo per l'Istanza sull'accesso alla previdenza per chi assiste gli anziani; circa 400 – è stato detto – le “badanti”. Tutti d'accordo poi sull'idea di un hospice per il supporto ai malati terminali.

Diverse le Istanze d'Arengo a tema disabilità; in genere accolte unanimemente. Dall'aumento del Fondo per l'inclusione, alla realizzazione di indagini statistiche; focus anche sulla tutela giuridica contro la discriminazione. Respinta - anche per questioni di tempistiche – la richiesta di una normativa che dia sostanza al diritto alla vita indipendente; dal Governo però l'annuncio della riattivazione di un tavolo tecnico. Accolto con favore un OdG, del PSD, in quest'ottica.

Quanto ad RF sollecitata, più in generale, la predisposizione di un testo unico. Toccati vari ambiti, in questo epilogo di Sessione. Bocciata l'idea di creare un servizio d'ordine per le manifestazioni pubbliche, sulla scorta di quanto avvenuto al Rally Legend. Già avviato del resto l'iter consiliare del “daspo”. Infine la richiesta di creare la figura dell'”hobbista professionale” nell'artigianato. Contrario l'Esecutivo; ritenendo peraltro un ossimoro la definizione. L'attuale sistema è troppo rigido, si è però obiettato dai banchi di AR; da qui l'invito ad essere più liberali. Con la bocciatura dell'Istanza si sono chiusi i lavori.

