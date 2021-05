PROBLEMA ORDINE PUBBLICO Episodi di vandalismo a Borgo e Città: il Congresso motiva la stretta del week end Il Congresso di Stato ha motivato le ragioni che hanno reso necessario il decreto che eviti i disordini del fine settimana

“San Marino non è la Terra di nessuno e deve rimanere sicura” Il Congresso di Stato con il decreto 93 introduce una serie di misure di sicurezza per evitare i disordini degli scorsi fine settimana. Una stretta che si è resa necessaria dal momento che le misure meno rigide in vigore a San Marino hanno spinto molti giovani a trascorrere la notte sul Titano, dove in particolar negli ultimi tre fine settimana c'è stata un'escalation di episodi, soprattutto a Borgo e Città, degenerati anche in aggressioni che non riguardano solo persone fuori territorio ma anche giovani sammarinesi.

All'aumento di pattuglie e militi – hanno spiegato in conferenza stampa i Segretari agli Esteri Beccari, agli Interni Tonnini e all'industria Righi- saranno affiancate dunque misure in vigore fino a quando i territori limitrofi non si allineeranno. ricordiamo brevemente le misure: fino al 14 giugno vietata la permanenza in territorio da mezzanotte alle 5 per i non residenti con alcune esenzioni, come per chi pernotta a San Marino; fino al 22 giugno non sarà possibile far circolare bottiglie di vetro con alcol (si rischia la confisca e la sanzione di mille euro); dalle 22 vietato l'asporto di bottiglie e bicchieri di vetro; infine i locali aperti aperti oltre l'una dovranno dotarsi di sorveglianza a partire dalle 23, per aiutare le forze dell'ordine per agire sulle casistiche Le nuove misure adottate – ha spiega il Segretario Beccari – “non cambiano le regole comportamentali, ma incidono direttamente su determinati fenomeni”. Misure a tutela dell'ordine pubblico- circostanziate rispetto al problema, concordate con le categorie, che mantengono libere mobilità e attività.

Nel video l'intervista al Segretario agli Interni Elena Tonnini

