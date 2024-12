Eras: presa d'atto dei nomi dei nuovi membri del Cda Rtv

Il cda di ERAS

Il Cda dell'Eras, l'Ente per la radiodiffusione presieduto dal Segretario di Stato alle Telecomunicazioni, Rossano Fabbri, nella riunione di questo pomeriggio, ha preso atto delle indicazioni - su proposta politica - relative ai nuovi membri sammarinesi del Cda di San Marino Rtv. Questi i nomi: Pietro Giacomini per la Dc, il quale tuttora presiede il Consiglio di Amministrazione; Caterina Morganti per Libera; e Nicola Selva per Repubblica Futura. Seguirà ora la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, in base alla legge. Sarà poi il Consiglio Grande e Generale a procedere alla nomina effettiva dei tre membri, già calendarizzata nella prossima sessione che si aprirà lunedì 16 dicembre.

“Nei giorni scorsi – fa sapere il Segretario Fabbri - Eras ha già incontrato maggioranza e opposizione proprio per sensibilizzare e responsabilizzare i partiti in ragione della importanza e delicatezza del momento per l'emittente di Stato. Rinnovata la grande fiducia riposta nel Direttore Generale Roberto Sergio, il quale a stretto giro – continua Fabbri - farà pervenire il piano pluriennale per Rtv, piano che, come da lui stesso anticipato, punterà immediatamente al raggiungimento del punto di equilibrio nel bilancio e al mantenimento dei posti di lavoro”. Rimarcata, infine, da parte dei membri del Cda di Eras anche “la necessità di un rapporto strutturato nel tempo con i membri del Cda di Rtv proprio per favorire un lavoro che sia il più sinergico possibile per San Marino”.