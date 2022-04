EUROPA Erasmus +: Gdc e Npr si complimentano con Segreteria Istruzione e Cultura

I GDC ed Npr si complimentano con la Segreteria di Stato all'Istruzione e la Cultura per la sottoscrizione dell'accordo che consente alla Repubblica di entrare nel programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. “I nostri giovani – affermano i Gdc - avranno la possibilità di prendere parte ad esperienze formative all'estero, tornando a San Marino più arricchiti, culturalmente e umanamente”. L'accordo su Erasmus, sottolinea Npr, nasce anche grazie agli eccellenti rapporti con la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. Noi per la Repubblica ritiene si sia aperta una nuova pagina europea per San Marino. Una pagina che consentirà la mobilità e la formazione dei giovani sammarinesi e degli studenti della nostra università nel continente europeo.

