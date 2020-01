Esenzione per banche e finanziarie dell'imposta sui beni immobili: dure critiche di Repubblica Futura all'emendamento del Governo

Esenzione per banche e finanziarie dell'imposta sui beni immobili: dure critiche di Repubblica Futura all'emendamento del Governo.

Anche RF interviene sul tema della patrimoniale, sottolineando innanzitutto come la ratio del decreto ratificato in Consiglio fosse quella di tassare gli immobili che non siano sede dell'attività economica; non facendo invece fede “il motivo del possesso” del bene. Si parla, poi, nel comunicato, della mancata risposta del Segretario di Stato, in merito alle risorse che verrebbero meno con l'emendamento a favore delle banche. Ma soprattutto, secondo Repubblica Futura, la mossa della Maggioranza impedirà la riduzione della mole di credito d'imposta concesso agli istituti finanziari, e l'immissione sul mercato di immobili a prezzi più bassi. “Molto curioso – recita poi la nota – che sia proprio Rete ad accettare questo tipo di emendamenti”. Accusato di aver fatto un dietrofront anche MDSI.



