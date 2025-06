Esito caso Varano sul tavolo del Congresso di Stato: soddisfazione e amarezza

L'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini

“Un miliardo di euro solo di danni diretti” senza considerare tutti gli effetti obliqui di una indagine che “ha tenuto in scacco San Marino per oltre 17 anni e che ora si chiude con un nulla di fatto”. Il Congresso di Stato accoglie con soddisfazione l'archiviazione del procedimento “Varano”, stabilendo che “il fatto non costituisce reato” in merito alle presunte accuse di riciclaggio tra Italia e San Marino mosse a ex vertici e dipendenti di Cassa di Risparmio e la controllata Delta. Soggetti a cui oggi le istituzioni esprimono piena solidarietà. Soddisfazione ma anche amarezza per una vicenda dalle "conseguenze irreversibili sul piano economico e personale". E un invito al Paese a farsi trovare “maggiormente pronto nella protezione dei propri asset” con i giusti anticorpi. "Il caso Varano ha messo a dura prova delle certezze che si muovevano sulla base di rapporti consolidati del nostro sistema nei confronti chiaramente in primis della Repubblica Italiana - fa notare il Segretario Teodoro Lonfernini - ma verso anche quel percorso che il nostro Paese in termini di omologazione, trasparenza e virtù aveva messo in campo certamente anche da tempo in maniera contestuale per cui oggi prendere atto di una semplice archiviazione da una parte ci lascia un briciolo di soddisfazione ma deve fare anche in modo che il sistema rifletta e il Congresso di Stato avrà questa intenzione".

Focus in Congresso anche sull'Accordo Ue: “partendo dal riferimento del Segretario Luca Beccari si è ragionato in maniera organica su come San Marino si approccerà alla fase esecutiva” – anticipa il Segretario Rossano Fabbri. Che rinnova innanzitutto il proprio plauso a tutto il movimento sportivo sammarinese per la spedizione ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, con il suo bottino di 31 medaglie. “San Marino ha brillato, raccogliendo i frutti di un lavoro che parte da lontano - ha detto – creando oggi una struttura veramente all'altezza”.

Il Segretario Alessandro Bevitori torna sull'ambito energetico. Avanti con il progetto di maggiore autonomia seguendo due direttrici: aumento della produzione di energia rinnovabile interna e investimenti. Si guarda nel breve termine anche al potenziamento delle tariffe sociali sulle bollette dei cittadini in maggiore difficoltà. Sullo sfondo la revisione del sistema di raccolta rifiuti, in collaborazione con il collega al Territorio Matteo Ciacci, da rendere unitario. La sintesi di un percorso che verrà portata in Commissione IV. Processo in cui rientra anche l'aspetto della tariffazione puntuale, da calibrare sulla base dei comportamenti realmente virtuosi nella differenziata.

All'attenzione dell'Esecutivo i temi all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale che si aprirà la prossima settimana. Seduta che si preannuncia densa di contenuti. Tra questi si prospetta: in prima lettura, il pdl sandbox normativa; il contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo. "Riteniamo e chiediamo - aggiunge Lonfernini - che ci sia quella doverosa maturità nell'affrontare i lavori consigliari sempre nell'interesse dei sammarinesi".

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura