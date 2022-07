PDL eSport: l'Italia segue l'esempio di San Marino, nel testo della proposta di legge presentata alla Camera

eSport: l'Italia segue l'esempio di San Marino, nel testo della proposta di legge presentata alla Camera.

Italia sulla scia di San Marino nella regolamentazione degli eSport. La proposta di legge italiana - di iniziativa dei deputati Belotti, Molinari, Andrea Crippa, Morrone, Moschioni, Tarantino, Tateo, Tonelli – “per la disciplina degli sport elettronici o virtuali e delle connesse attività professionali ed economiche”, riprende infatti il progetto di legge sammarinese presentato dal Segretario di Stato Teodoro Lonfernini sugli eSport e già depositato in prima lettura.

“L'unico paese a livello internazionale che finora ha predisposto una disciplina per gli eSport è la Repubblica di San Marino, dalla cui normativa questo testo riprende ampi stralci adattati però alla realtà italiana”: così viene citato il Titano nel testo della proposta di legge italiana.

“E’ evidente – commenta Lonfernini - che la pratica e l’attività degli eSport è sempre più in crescita ed evoluzione, per cui abbiamo fatto bene ad anticipare tutti. Se anche un grande paese come l’Italia segue l’esempio della legge sammarinese vuol dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo usato consulenti ed esperti competenti, e quindi dobbiamo completare l'iter il prima possibile”.

