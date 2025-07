ACQUA Estate e crisi idrica: al via la campagna contro gli sprechi Le raccomandazioni di Segreteria di Stato e Aaas per un uso corretto dell'acqua. Segretario di Stato Alessandro Bevitori: "L'utilizzo parsimonioso di questa importante risorsa è un obiettivo da raggiungere, anche a livello culturale".

Ogni giorno a San Marino, considerando una popolazione residente di circa 35mila abitanti, si consumano tra gli 8 e 10mila metri cubi d'acqua, pari a 230-285 litri pro-capite, numeri assimilabili a quelli italiani, ma molto al di sopra della media europea che è di circa 120 litri. Da anni è ormai la regola l'emissione dell'ordinanza per limitare sul Titano i consumi e fin da ora la Segreteria di Stato ai Rapporti con l'Aaas e la stessa azienda di stato, distributrice unica dell'acqua in territorio, promuovono comportamenti virtuosi, volti a ridurre gli sprechi, anche per evitare il ricorso a misure restrittive: “Dobbiamo già mettere in campo – dichiara il Segretario di Stato Alessandro Bevitori – tutto quello che possiamo fare e innanzitutto richiamare a comportamenti corretti nell'uso dell'acqua che è un bene prezioso per l'umanità.

L'utilizzo parsimonioso di questa importante risorsa è un obiettivo da raggiungere, anche a livello culturale”. Nella campagna di sensibilizzazione, intitolata “Il futuro dell'Acqua è anche nelle tue mani” - concept di Gabriele Geminiani, fondatore del San Marino Green Festival - otto raccomandazioni: monitorare il contatore, per accertare eventuali dispersioni; riutilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura; chiudere i rubinetti mentre si lavano i denti o ci si insapona; preferire sciacquoni a scarico differenziato; installare frangigetti ai rubinetti; preferire la doccia al bagno in vasca; utilizzare lavatrici o lavastoviglie, a pieno carico; sensibilizzare altri al risparmio idrico.

“Le dispersioni nel nostro acquedotto – afferma l'ingegner Andrea Mina, tecnico di riferimento della Segreteria – raggiungono al massimo il 20%, un dato allineato con le realtà limitrofe”. Le dispersioni, della rete sammarinese, sono dunque, nella media, anzi considerando la conformazione del territorio, il dato è valutato positivamente. L'approvvigionamento resta tuttavia quasi totalmente dipendente dall'esterno – attraverso il Fiume Marecchia; Romagna Acque, Hera - visto che le fonti interne garantiscono non più del 10% del fabbisogno: “La politica – osserva il Segretario di Stato Bevitori – deve dare anche delle risposte sul medio-lungo termine e stiamo lavorando per far sì che San Marino possa avere un maggior approvvigionamento ed una maggiore autonomia idrica”.

