Esteri: San Marino e altri 14 Paesi chiedono a Israele di fermare le operazioni in Libano

C'è anche San Marino tra i 15 Stati che hanno chiesto a Israele lo stop alle operazioni militare verso Beirut. Nella dichiarazione, proposta dal Belgio e siglata anche dall'Italia, i firmatari si dicono “sconvolti della drammatica situazione in Libano”, dove si contano “già 1,2 milioni di sfollati”. “Esortiamo Israele – proseguono - a rispettare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale” dello Stato “e invitiamo tutte le parti, sia Hezbollah che Israele, a sospendere le azioni militari".

"Chiediamo inoltre - si legge - un accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli a tutte le popolazioni colpite. Lodiamo i recenti sforzi di riforma intrapresi dal governo libanese in diversi ambiti. Tali sforzi devono essere sostenuti anziché ostacolati. Rimane altresì essenziale che la comunità internazionale continui a sostenere le Forze Armate libanesi (LAF)".

Intanto, sul fronte Nato, Donald Trump alza la posta e si dice pronto a uscire dall'Alleanza. “Ormai è una tigre di carta”, dichiara il presidente Usa che torna a criticare la riluttanza degli europei a intervenire in Iran. Trump pone il paragone dell'Ucraina. “Noi ci siamo stati per loro – dice – ma loro non ci sono stati per noi”. In Europa, Londra e Bruxelles difendono l'Alleanza. Fonti interne all'organizzazione invitano alla calma, spiegando che Trump non è nuovo a tali “provocazioni”. E Teheran smentisce la notizia, veicolata dal presidente Usa, della richiesta di un cessate il fuoco.







