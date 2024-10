Etica nello sport, incontro Fabbri - Abodi: sinergia preziosa per la lotta alla corruzione

A margine della 18° Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d'Europa, svoltasi a Porto, in Portogallo, dall'8 al 10 ottobre, e sempre nell'ottica del dialogo internazionale, un proficuo confronto tra il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri e il Ministro dello Sport italiano Andrea Abodi.

"La sinergia e la capacità di collaborare su temi chiave come la trasparenza e la lotta alla corruzione, rappresentano una risorsa preziosa. San Marino, pur nella sua piccola dimensione, vuole porsi come esempio di integrità e trasparenza, e diventare un punto di riferimento per la promozione dei valori dello sport pulito e della legalità", ha affermato Fabbri.

La delegazione sammarinese torna, dunque, dalla missione portoghese con la consapevolezza di aver rafforzato le relazioni internazionali e con nuovi strumenti per migliorare la governance sportiva sul territorio, "dimostrando ancora una volta il ruolo attivo e propositivo di San Marino nel panorama europeo".