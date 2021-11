'Europa come garanzia di pace', al centro dell'apertura dell'assemblea di Libera

Sentiamo Marco Morini

Entra nel vivo l'Assemblea programmatica di Libera al Palace hotel, aperta ieri dall'intervento di Marco Morini sulle sfide al futuro dell'Unione Europea. Davanti a esponenti politici, sindacati e sociali ha spiegato le radici del progetto europeo, con la Comunità quale "unica ancora di salvezza per un continente uscito a pezzi dalla guerra". "Unione come garanzia di Pace, che da 75 anni sta confermando il piano iniziale", ha proseguito Morini, per poi affrontare i problemi dell'UE; "come i populismi che additano l'Unione come responsabile di problematiche interne quando spesso sono i Governi nazionali a non trovare una soluzione". Il docente de La Sapienza ha chiuso con l'analisi della comunità europea tra le crisi finanziaria e sanitaria.

Nel video Marco Morini, docente di Scienza Politica e Comparative Politics all'Università La Sapienza di Roma