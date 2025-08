Europa e frontalieri: il Psd incontra il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Questione frontalieri tra i temi prioritari nell'incontro, oggi a Bologna, tra una delegazione del PSD, composta da Luca Lazzari, Gerardo Giovagnoli e il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, e il Presidente della Regione Emilia‐Romagna. Rilanciata da Michele De Pascale la proposta avanzata da Alice Parma ed Emma Petitti per l’istituzione di un tavolo tecnico che affronti in maniera strutturata le questioni aperte. Riflessioni poi sul nuovo orizzonte aperto dall’Accordo di Associazione con l’Ue, “sugli spazi di collaborazione – fa sapere il Psd - che potranno tradursi in progetti comuni e nell’accesso coordinato a strumenti di finanziamento”. Riconosciuto, inoltre, il ruolo che la Regione può svolgere a sostegno di San Marino nei percorsi di alfabetizzazione europea, grazie alle strutture e all’esperienza già consolidate.

Sul tavolo anche collaborazioni nei vari ambiti: dalle infrastrutture come l’aeroporto di Rimini e il porto di Ravenna, al ruolo della sanità e della ricerca, fino alla formazione e le opportunità legate all'AI. “Non è mancato un passaggio – conclude il Psd - sul valore dei grandi eventi come fattore di attrattività e crescita condivisa”.