Europa e sviluppo: serata con Irene Pivetti a Palazzo Graziani

Irene Pivetti a Palazzo Graziani

Un focus sull'Europa e sugli scenari di sviluppo, anche per la Repubblica. Irene Pivetti ha soddisfatto appieno le aspettative di Officina di Idee proponendo, sul fronte dei contenuti, una serata di grande respiro internazionale. Candidata indipendente con Forza Italia alle imminenti Europee, si è rivolta ad un pubblico attento, delineando quelle che potranno essere le future prospettive del Vecchio Continente. Un'idea di Europa, la sua, che punta sullo sviluppo economico, con al centro l'impresa come volano di stabilità e ad allontanare l'idea di isolamento a tutto beneficio di azioni volte a migliorare “la macro-Regione in cui tutti noi vogliamo vivere e muoverci in libertà”. Irene Pivetti ha poi ripercorso la propria carriera politica, punteggiata di storie e aneddoti di vita e professionali che la legano sì all'Italia ma anche a San Marino. Al Titano ha suggerito azioni da intraprendere “in un percorso globale – scrive Officina di Idee - a cui non possiamo sottrarci”. Diverse le domande poste dai presenti, a coronamento di un messaggio trasferito in maniera chiara: l'ineluttabilità della Politica e del Bene Comune che si traduce nell'impegno a favore della collettività, qui come altrove.