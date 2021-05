Europa ed economia al centro dei colloqui tra i Capi di Stato e il presidente Mario Draghi

Picchetto d'onore anche a Palazzo Chigi, sulla cui facciata sventola maestosa la bandiera di San Marino. Ad attendere i Capitani Reggenti Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano, col quale è stato possibile ripercorrere tutti i temi affrontati al Quirinale, con particolare attenzione agli ultimi aggiornamenti circa il percorso che la Repubblica sta compiendo in chiave europea. Il presidente del Consiglio ha potuto sapere dai diretti protagonisti anche le recenti scelte fatte da San Marino in ambito economico. Oltre alla delegazione di governo infatti, era presente anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, che giusto ieri ha firmato un importante scambio di lettere in materia di fatturazione elettronica.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri