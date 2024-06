SAN MARINO - EU Europa, Lorenzo Bugli vice presidente giovani IDC: "Il risultato delle elezioni conferma bisogno di stabilità" Aspetto su cui, secondo Bugli, si dovrà fondare anche il prossimo governo sammarinese. Focus poi sui giovani e le richieste rivolte all'Europa

L'Unione Europea si riconferma nei suoi partiti storici con il successo del Ppe, il Partito Socialista Europeo secondo e il Gruppo dei conservatori e riformisti europei come terzo partito. In Italia successo bipolare per Fratelli d'Italia e Partito Democratico, mentre è netto l'arretramento del Movimento 5 Stelle.

Risultato elettorale che non stupisce Lorenzo Bugli, vice presidente giovanile dell'Internazionale Democratica Centrista, che vede nella scelta degli elettori il bisogno di stabilità.

"Non sono rimasto stupito perché l'Europa, in questo momento storico, richiede stabilità - afferma Lorenzo Bugli - che si rappresenta proprio nei voti che riconfermano le tre famiglie fondatrici dell'UE: Popolari, Socialisti e Liberali. Europa quindi che riconferma e richiede una grande stabilità in un mondo totalmente in fibrillazione. Ora lo sguardo andrà sulle Elezioni Americane".

"La parola stabilità - aggiunge - è utile e fondamentale anche per il prossimo governo sammarinese, ma ci vuole anche coraggio. Stabilità e coraggio sono le due parole che devono contraddistinguere la 31° legislatura che va verso l'Europa e che chiede cambiamenti importanti all'interno: dal territorio alla sanità. Sono i due aspetti più importanti, speriamo che queste avvengano".

Per Bugli inoltre l'Europa deve lavorare molto sui giovani: "Sono tante le richieste dei giovani in Europa. Il Partito Popolare Europeo si è speso molto in questa campagna elettorale per far si che i giovani siano protagonisti all'interno delle università e delle città. Perché sono tante le richieste dei giovani: dagli affitti troppo cari nelle grandi città, al problema del lavoro e degli Erasmus. Tante tematiche su cui il Ppe ha lavorato tantissimo".

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli (Vice Presidente del Giovanile IDC)

