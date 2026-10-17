Europa, lunedì 19 ottobre la firma: "Finalmente San Marino e UE diventeranno partner"

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri)

Appuntamento: lunedì 19 ottobre, alle ore 13, nella sede della Commissione europea a Bruxelles. San Marino firmerà l'Accordo di associazione con l'UE: un momento di portata storica che segnerà una nuova fase per la Repubblica, dopo anni dall'inizio del percorso di integrazione. A sottoscrivere l'intesa saranno, per il Titano, il segretario agli Esteri, Luca Beccari, e Maros Sefcovic, commissario europeo per il Commercio, per conto della Commissione Ue. Saranno presenti anche i rappresentanti di Andorra che, con San Marino, hanno condiviso i negoziati.

"Sicuramente - afferma Beccari - c'è l'emozione di arrivare a un momento formale, ma anche sostanziale, di chiusura di questo percorso. L'emozione è duplice, anche sul piano personale, perché è la conclusione di un lavoro molto importante durato anni. Dall'altra parte c'è l'emozione di rappresentare uno Stato che ha investito su questa cosa, per un decennio. Con questa firma San Marino e l'Unione Europea diventano partner, finalmente"

La firma aprirà una nuova serie di passaggi. "Per San Marino - spiega il segretario - arriverà la ratifica; stessa cosa per il Parlamento europeo. Verosimilmente a novembre saremo nella condizione di presentare l'Accordo in Consiglio Grande Generale per la ratifica sammarinese e chiudere la parte interna. Poi ci sarà la parte europea, la notifica di entrata in vigore provvisoria. Potrebbe avvenire già nei primi mesi dell'anno, dopodiché saremo effettivamente a bordo".

Nel frattempo, c'è fibrillazione politica tra chi, invece, chiede di coinvolgere gli elettori sui temi europei. Domani Motus Liberi, dall'opposizione, ha depositato un progetto di legge per condizionare l'efficacia della ratifica dell'Accordo all'esito di un referendum confermativo di iniziativa consigliare. Il 23 ottobre, poi, i Capifamiglia, Pro San Marino e Partito Socialista organizzeranno un evento per promuovere anch'essi un referendum.

"Adesso - commenta Beccari - mi piace vedere questo momento come la finalizzazione di un accordo. Il referendum, tra l'altro, si deve basare su una cosa che esiste e, finché l'accordo non l'abbiamo firmato, questo qualcosa non esisterà. Non credo che il dibattito oggi sia tanto sul referendum, ma sulla chiusura di questo percorso. Ogni forza politica è libera di esprimere il suo pensiero. Noi rispettiamo tutti, però abbiamo già detto ampiamente come la pensiamo sul tema del referendum".

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri)







