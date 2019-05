Europa: Renzi a Bruxelles e poi ad Helsinki

Sarà una settimana densa di appuntamenti importanti per San Marino, in ottica europea. Sul fronte dell'accordo di associazione con l'Ue, per martedì 14 e mercoledì 15 maggio è previsto a Bruxelles un incontro extra, rispetto alle normali tornate negoziali, tra la sola delegazione sammarinese, guidata dal segretario Renzi, e la delegazione dell'Unione Europea. L'incontro è stato richiesto da San Marino, in vista della possibile parafatura dell'accordo entro giugno o l'estate, e tra gli argomenti specifici in agenda ci sono lo stabilimento delle persone fisiche, la libera circolazione dei lavoratori, gli aiuti di stato, l'energia, l'aviazione e il documento T2. Concluso l'incontro a Bruxelles Renzi si recherà a Helsinki per partecipare alla 129a Sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Parteciperà anche l'ambasciatore Sylvie Bollini, Rappresentante Permanente presso il Consiglio d’Europa.