Europa, Rete: “Una dea (ancora) velata”.

Il Movimento Rete interviene sull'Accordo di Associazione, denunciando ritardi nell'approfondimento del testo, che ancora “non è pubblico – rileva – perché, a detta del Segretario agli Esteri, si aspetta il placet dell'UE”. Ribadisce sostegno al percorso di Associazione, ma chiede chiarezza sui contenuti, invece di dibattiti sul tema “immutati da mesi, sulla scia – dice – dell'improvvisazione”. L'Europa è una "scelta ineludibile e diviene indispensabile mettere in campo gli strumenti sia per gestire le criticità, sia per godere dei vantaggi". Ma la programmazione, per Rete, diviene impossibile se l'Accordo continua a rimanere chiuso nei cassetti di Palazzo Begni. Il rischio per Rete è che "il vuoto informativo venga colmato da chiacchiere, pregiudizi e disinformazione".

