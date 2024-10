EU “Eurovibes: l'Europa si avvicina”: l'accordo di associazione al centro dell'evento promosso dal giovanile del PSD “Come movimento giovanile - afferma Alice Casadei Menghi, giovani PSD - ci riproponiamo di portare una voce ai giovani di San Marino che ancora non si identificano in un partito o che non sanno a chi chiedere informazioni".

L'Europa al centro delle priorità dei giovani del PSD. Ieri sera focus sul tema con il segretario del partito e vicepresidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Gerardo Giovagnoli. Un'analisi a tutto tondo sul percorso fatto da San Marino e sui cambiamenti tangibili che l'accordo di associazione porterà.

“Come movimento giovanile - afferma Alice Casadei Menghi - ci riproponiamo di portare una voce ai giovani di San Marino che ancora non si identificano in un partito o che non sanno a chi chiedere informazioni. Tra i nostri focus, oltre l'accordo di associazione, anche educazione, impiego giovanile e transizioni green”.

Nel servizio l'intervista ad Alice Casadei Menghi (Giovani PSD)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: