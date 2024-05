Eusair: San Marino guarda al futuro con un appello al dialogo tra Paesi

Prosegue l'impegno di San Marino per il dialogo e la cooperazione internazionale. Mercoledì 15 maggio in Croazia l'intervento del segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, al nono Forum Ministeriale della strategia europea per la Regione adriatico ionica, meglio nota come Eusair, a cui il Titano aderisce.

L'evento si inserisce nelle iniziative della Presidenza croata e rappresenta un'occasione per analizzare obiettivi e risultati dell'organizzazione. Al centro i valori della cooperazione tra Paesi, per affrontare sfide comuni. Nel suo intervento, Beccari ha richiamato l'impegno crescente di San Marino in Eusair sul fronte, tra gli altri campi, della tutela ambientale, del turismo sostenibile e della cooperazione universitaria.

Sullo sfondo l'Accordo di associazione con l'Ue. La Repubblica, ha sottolineato, vuole essere sempre più integrata nella macro Regione e in Europa, con la convinzione che il futuro si potrà affrontare tramite il dialogo.