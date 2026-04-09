Eventi dell'estate: a San Marino tornano le rievocazioni storiche, ma in forma nuova

La bella stagione si avvicina e da tempo si sta lavorando agli eventi dell'estate. In arrivo, a San Marino, il nuovo format per le rievocazioni storiche. Non ci saranno le tradizionali Giornate Medievali. Il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, annuncia un format nuovo. I dettagli a Viceversa, nella scorsa puntata dedicata agli effetti della guerra in Iran sull'economia sammarinese, incluso il turismo.

"Non saranno le solite Giornate Medievali - spiega Pedini Amati -. Parteciperanno gli attori che hanno gestito prima l'evento e sarà allargato ai colleghi italiani. Vedrete che verrà fuori una cosa molto bella, con circa la metà della spesa".

In studio il dibattito tra forze politiche e categorie, dai progetti per il turismo a quelli per l'approvvigionamento energetico, dalle preoccupazioni dei tour operator per le cancellazioni dei voli a quelle di chi commercia carburante. Dall'opposizione, Domani Motus Liberi critica la mancanza di programmazione in maggioranza che si ripercuote anche sugli eventi. Fabio Righi parla di una diminuzione dei "fondi a disposizione delle varie Segreterie, che è quello che si ottiene in mancanza di programmazione. Si arriva, così, ad un taglio lineare e, purtroppo, oggi i tagli creano dei danni. Perché non danno la possibilità di avere risorse" per il settore turistico: uno dei comparti "trainanti insieme alla manifattura e all'industria".

Taglio dei fondi confermato dal segretario al Turismo. Proprio su questo dossier, nei mesi scorsi, il dibattito acceso tra le stesse forze di maggioranza e Pedini Amati. "Al turismo sono state date risorse minori - rimarca Pedini Amati - e abbiamo dovuto scegliere cosa fare. Un evento che costava 200mila euro e durava due giorni mi sembrava improprio, di fronte al Natale delle Meraviglie che costa 330mila euro e ne dura 40. Quindi, in questa logica, ho scelto di fare un evento diverso".

Nel servizio le dichiarazioni di Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e Fabio Righi (Domani Motus Liberi)

Rivedi la puntata di Viceversa dell'8 aprile 2026