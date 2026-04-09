PROGETTI Eventi dell'estate: a San Marino tornano le rievocazioni storiche, ma in forma nuova Non ci saranno le classiche Giornate Medievali, spiega il Segretario al Turismo, ma una manifestazione rinnovata che coinvolgerà attori da San Marino e Italia

La bella stagione si avvicina e da tempo si sta lavorando agli eventi dell'estate. In arrivo, a San Marino, il nuovo format per le rievocazioni storiche. Non ci saranno le tradizionali Giornate Medievali. Il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, annuncia un format nuovo. I dettagli a Viceversa, nella scorsa puntata dedicata agli effetti della guerra in Iran sull'economia sammarinese, incluso il turismo.

"Non saranno le solite Giornate Medievali - spiega Pedini Amati -. Parteciperanno gli attori che hanno gestito prima l'evento e sarà allargato ai colleghi italiani. Vedrete che verrà fuori una cosa molto bella, con circa la metà della spesa".

In studio il dibattito tra forze politiche e categorie, dai progetti per il turismo a quelli per l'approvvigionamento energetico, dalle preoccupazioni dei tour operator per le cancellazioni dei voli a quelle di chi commercia carburante. Dall'opposizione, Domani Motus Liberi critica la mancanza di programmazione in maggioranza che si ripercuote anche sugli eventi. Fabio Righi parla di una diminuzione dei "fondi a disposizione delle varie Segreterie, che è quello che si ottiene in mancanza di programmazione. Si arriva, così, ad un taglio lineare e, purtroppo, oggi i tagli creano dei danni. Perché non danno la possibilità di avere risorse" per il settore turistico: uno dei comparti "trainanti insieme alla manifattura e all'industria".

Taglio dei fondi confermato dal segretario al Turismo. Proprio su questo dossier, nei mesi scorsi, il dibattito acceso tra le stesse forze di maggioranza e Pedini Amati. "Al turismo sono state date risorse minori - rimarca Pedini Amati - e abbiamo dovuto scegliere cosa fare. Un evento che costava 200mila euro e durava due giorni mi sembrava improprio, di fronte al Natale delle Meraviglie che costa 330mila euro e ne dura 40. Quindi, in questa logica, ho scelto di fare un evento diverso".

Nel servizio le dichiarazioni di Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e Fabio Righi (Domani Motus Liberi)

Rivedi la puntata di Viceversa dell'8 aprile 2026

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