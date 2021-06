Evento con Sting, Rf: "Dal festino al festone, segreto incomprensibile sulla serata e cittadini esclusi"

Evento con Sting, Rf: "Dal festino al festone, segreto incomprensibile sulla serata e cittadini esclusi".

L'evento "Un giro un respiro", con protagonista Sting, sta scatenando critiche, anche a livello politico. Repubblica Futura parla di un "segreto incomprensibile che ha ammantato" la serata e di cittadini "esclusi" dall'evento. Il Governo, attacca Rf, "passa dai festini ai festoni". Il riferimento è ai fatti di via Giacomini. L'esecutivo "ha fatto di tutto per riportarceli alla mente", scrive il partito che critica Rete ricordando la contrarietà del movimento, nel passato, a diplomatici e consoli non di carriera. La forza politica chiede quanti esponenti di allora erano presenti ieri e domanda quanti fondi siano stati raccolti e come saranno impiegati. Si dice a favore di personaggi che legano il proprio nome a San Marino ma riflette su come una raccolta fondi possa rilanciare il turismo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: