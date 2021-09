FORMAZIONE POLITICA Evento GDC – EDS, Bugli: “Movimento protagonista in Europa, San Marino scelta come meta di formazione”

Giornata clou per l'evento voluto dai Giovani DC dedicato alla formazione sul tema “Giovani e Democrazia” insieme all'EDS, associazione studentesca del Partito Popolare Europeo che raggruppa 1 milione 800mila studenti in tutta Europa. Mentre proseguono i gruppi di lavoro, oggi gli incontri pubblici: il Futuro della Democrazia insieme all'ex Presidente della Camera Luciano Violante e l'ex Ministro alla Difesa Mario Mauro, il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi e il Presidente della DC, Pasquale Valentini.

Pomeriggio dedicato al tema delle Fake News negli influssi sulla democrazia con il Segretario all'Informazione, Teodoro Lonfernini; il Presidente del PPE inglese Dirk Hazzel e il Relatore Speciale per la disinformazione all'OSCE-PA, Oscar Mina, con il contributo da Bruxelles del giornalista Mediaset Panetta. Con il Segretario agli Esteri, Luca Beccari anche il Segretario del PPE Europeo, Patrick Voller per un focus su politica estera e rapporti internazionali in seno all'Europa. Un evento di formazione di rilievo fondamentale per gli EDS, che tornano a scegliere San Marino, per la seconda volta dopo la pausa del 2020 a causa del Covid.

Nel video, l'intervista al Presidente degli EDS, Beppe Galea e al Presidente dei GDC, Lorenzo Bugli



