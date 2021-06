Evento Sting costato 50.000 euro. Governo: "Cifra già ampiamente recuperata" "Le ulteriori somme ricavate – assicurano Beccari e Pedini Amati - saranno destinate al finanziamento di attività di promozione turistica"

Il Congresso di Stato fornisce alcune precisazioni su costi e ricavi dell’evento “Un giro un respiro” svoltosi il 5 e 6 giugno.

50.000 euro: è quanto è costato complessivamente, tra la serata di gala di sabato 5 e l'evento di ciclismo di doenica 6 giugno, entrambi legati alla presenza in territorio di Sting e della moglie Trudie Styler, Ambasciatori di San Marino. Pubblicata la delibera che fissa le varie voci di spesa. Cifra senza dubbio ragguardevole: l'opposizione, in polemica da giorni, insorge, Libera interpella; i cittadini chiedono chiarimenti. Ma il Governo getta acqua sul fuoco: “Cifra già ampiamente recuperata”. "Le ulteriori somme ricavate – assicurano i Segretari Beccari e Pedini Amati - saranno destinate al finanziamento di attività di promozione turistica" Per il Governo "un positivo esperimento di promozione della Repubblica di San Marino quale luogo sicuro e suggestivo per l’organizzazione di iniziative di questa portata". "Ospiti di grande levatura, - sottolineano - alcuni dei quali hanno manifestato la volontà di fare investimenti infrastrutturali in territorio"

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

