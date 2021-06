SIMBOLO DI RINASCITA Evento Sting, esponenti di Governo: "Segno della ripartenza, promozione di San Marino come luogo di eventi"

L'evento "Un giro un respiro" come simbolo di rinascita dopo i mesi più difficili segnati dalla pandemia. Era questo uno degli obiettivi della serata con protagonista Sting al Kursaal. Durante l'evento, la raccolta fondi per far tornare a crescere il settore turistico sammarinese.

"E' un modo per guardare alla ripartenza - afferma il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari - e per pensare che dopo il Covid c'è anche altro. Ed è anche un modo per promuovere San Marino come luogo di eventi. Speriamo che questa iniziativa possa diventare qualcosa di ricorrente". Anche per il segretario allo Sport, Teodoro Lonfernini, si tratta di un "segno di ripartenza". "Sport, musica e attività di carattere sociale portate avanti da Sting - prosegue Lonfernini - rappresentano qualcosa di unico in una cornice così particolare come il nostro Paese". La ripartenza, spiega il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, potrà avvenire anche tramite un'iniziativa come la raccolta fondi e attraverso serate di questo tipo. "Mi auguro - dice - di elevare anche il 'livello' del turista sammarinese", puntando su "investimenti nel nostro territorio e in infrastrutture necessarie".

Nel video, le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato Esteri), Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Sport) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato Turismo)

