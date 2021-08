"Evitiamo sterili polemiche": il Segretario Lonfernini sulle dichiarazioni di Di Maio

Sulle dichiarazioni di Di Maio interviene il Segretario al Lavoro e Informazione Lonfernini, che rileva come il titolare della Farnesina avrebbe potuto esser più diplomatico e non erroneamente risoluto ma invita ad evitare sterili polemiche. Lonfernini riconosce che si tratta di un problema serio, per risolvere il quale sono al lavoro mediazione e diplomazia politica. “Nessun cittadino sammarinese sarà una cavia - tranquillizza - sui nuovi piani vaccinali agiremo in piena conformità con le direttive OMS, e non di certo perché dettata dalla politica di un Paese, sebbene Amico”, ricorda esortando ad evitare la politica nelle questioni di salute delle persone.