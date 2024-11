Ex tiro a volo, DML: "Occorre fare scelte a medio lungo termine"

Domani Motus Liberi interviene sull'Ex Tiro a Volo di Murata dopo quanto annunciato dal Segretario al Territorio Matteo Ciacci in Commissione nei giorni scorsi.

“Un colpo da teatro – lo definisce il partito – quello fatto dal Segretario di Stato che annuncia tra i primi obiettivi della Segreteria un investimento tra i duecentomila e i trecentomila euro per sistemare l’immobile e l’area dell’ex tiro a volo di Murata, in attesa di decidere sul da farsi”. Motus sottolinea come non sia bene utilizzare soldi pubblici per pura propaganda elettorale: “È obbligo della politica, quella seria, avere idee chiare su ciò che si deve fare prima di utilizzare risorse pubbliche”.

Per Motus occorre la volontà e capacità politica di fare scelte a medio lungo termini: “Questa – tuona il partito - non sarà l’ultima delle uscite impietose di una maggioranza sempre più allo sbaraglio”.