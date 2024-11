COMMISSIONE SANITÀ E TERRITORIO Ex tiro a volo, SdS Ciacci: "Se c’è l’albergo ci ragioniamo. Ma se non c'è lo lasciamo altri 40 anni così?" Nei lavori pomeridiani anche il riferimento del SdS alla Sanità Mariella Mularoni sulla possibilità per le donne di ricorrere all’anestesia epidurale durante il parto a San Marino

Ex tiro a volo, SdS Ciacci: "Se c’è l’albergo ci ragioniamo. Ma se non c'è lo lasciamo altri 40 anni così?".

Ripresi nel pomeriggio i lavori della Commissione Sanità a partire dal riferimento sull'Istanza d’Arengo affinché sia introdotta la possibilità per le donne di ricorrere all’anestesia epidurale durante il parto. Il Segretario di Stato Mariella Mularoni annuncia che si stanno predisponendo tutti gli adempimenti necessari per l’attivazione del servizio. Per il completamento dell’iter è previsto circa un semestre. Il fatto che viene riscontrata una carenza di personale non sta più in piedi, critica Emanuele Santi di Rete, siamo fermi al Medioevo.

Si torna a parlare anche dell'Ex Tiro a Volo: “La commedia grottesca – afferma il Segretario al Territorio Matteo Ciacci - è ritrovarsi l'area in queste condizioni. È quarant’anni che il Tiro a Volo è così. Se c’è l’albergo ci ragioniamo. Ma se non c’è l’albergo, lo lasciamo altri 40 anni così? Io credo che sia sbagliato lasciarlo in queste condizioni”. Il luogo è assolutamente gradito ai sammarinesi - rileva Matteo Casali (RF) - la Giunta di Castello sta portando avanti determinate iniziative. Il fatto di voler investire una somma, assicurando alla comunità un luogo di aggregazione, non è assolutamente un intervento scellerato ma anzi da apprezzare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: