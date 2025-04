EXPO Expo 2025, delegazione sammarinese alla volta di Osaka La delegazione sammarinese è in viaggio verso il Giappone: i Capitani Reggenti, Denise Brozetti e Italo Righi, accompagnati dal Segretario al Turismo con delega a Expo, Federico Pedini Amati, verso la giornata nazionale del 3 maggio

Verso il National Day di San Marino ad Expo Osaka 2025, dove saranno le più alte cariche giapponesi e sammarinesi. Repubblica protagonista nel sito espositivo, che ospiterà celebrazioni ed eventi, nell'evento, che ha aperto i battenti con l'inaugurazione del 13 aprile. Padiglione San Marino di forte interesse – solo nel primo giorno si sono contati 20mila visitatori, 10mila in media a giornata – portando al mondo oggetti e messaggi che racchiudono e raccontano l'essenza della Repubblica: la pietra, i simboli identitari, anche una copia del manoscritto “Vita Sancti Marini”, da poco inserito nel Registro memoria del Mondo dell'UNESCO. Padiglione concepito grazie alla creatività degli studenti dell'Università di Design del Titano, linee architettoniche eleganti raccontano una identità proiettandola verso le sfide contemporanee. Sono quelle sollecitate proprio da Expo, partendo dal tema dell'edizione che chiama a riflettere su come disegnare società sostenibili e inclusive.

I Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi saranno nel padiglione San Marino sabato, all'indomani dell'Alto incontro ufficiale che la Reggenza terrà a Tokyo con sua Maestà l'Imperatore del Giappone. Expo momento di colloqui bilaterali anche per il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, che parla di “opportunità di promozione turistica e delle peculiarità del territorio. Gli incontri in Giappone – dice - saranno occasione per posizionarci tra i grandi”.

