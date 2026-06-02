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Expo 2025, in Commissione Finanze la relazione finale: risparmio di 590mila euro sullo stanziamento

I risultati lodati sia da maggioranza che da opposizione: proposta l'istituzione di un Commissariato permanente

di Pierluigi Mandoi
2 giu 2026
Commissione Finanze
Commissione Finanze

Esposta in Commissione Finanze la relazione finale del Commissario Generale Filippo Francini sui risultati di San Marino all’Expo 2025 di Osaka. L’esposizione si è chiusa con quelli che Francini definisce “numeri straordinari”: 3,8 milioni di visitatori per il padiglione della Repubblica e vendite per più di 767mila euro, numeri entrambi ben oltre gli obiettivi previsti alla vigilia. Risultati che hanno consentito un risparmio di circa 590mila euro rispetto allo stanziamento iniziale, importo che verrà restituito all’Eccellentissima Camera.

Espressa soddisfazione anche per i riconoscimenti formali ricevuti dagli organizzatori per la professionalità e la qualità del progetto presentato in Giappone. “Ci stiamo già preparando a Riad 2030”, ha detto il segretario al Turismo Federico Pedini Amati. Nessuna decisione invece ancora sull’esposizione specializzata di Belgrado 2027.

I risultati del Titano all’Expo hanno ricevuto lodi bipartisan, sia da maggioranza che opposizione: sottolineata l’importanza dell’evento per trasmettere i valori e la storia di San Marino nel mondo, ma anche il know-how sviluppato dal personale che vi ha lavorato, che potrà essere sviluppato anche in altri ambiti. Proposta da Sara Conti di RF, Tommaso Rossini del PSD e Gaetano Troina di DML l’istituzione di un commissariato permanente, ipotesi a cui Pedini Amati si è detto favorevole.




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