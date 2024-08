ROMA Expo e Cooperazione: Pedini Amati incontra l'ambasciatore del Giappone

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, accompagnato dal Commissario Generale per l’Expo di Osaka Kansai 2025, ha incontrato a Roma l’Ambasciatore del Giappone in Italia e a San Marino Satoshi Suzuki. L’ambasciatore si è congratulato per la formazione del nuovo governo sammarinese e per la sua conferma al Turismo e all’Expo.

Pedini Amati, insieme al Commissario Filippo Francini, ha spiegato l’andamento della preparazione del Padiglione San Marino e insieme hanno discusso su come procedere. Si è toccato anche il tema della cooperazione in materia di attrazione di turisti e investimenti giapponesi a San Marino. L'obiettivo è trasmettere attraverso l’Expo di Osaka Kansai 2025 il fascino di San Marino e le iniziative tra i due Paesi nei vari settori.

