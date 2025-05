SAN MARINO IN GIAPPONE Expo: giunta ad Osaka la delegazione istituzionale guidata dalla Reggenza Grandi numeri per il Padiglione di San Marino a meno di un mese dall'apertura: già oltre 200mila visitatori

Si parte con le giornate sammarinesi all'Esposizione Universale di Osaka 2025. I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi - accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo con delega ad Expo Federico Pedini Amati - sono atterrati intorno alle 17.30 (ora giapponese) del 1° maggio all'aeroporto di Osaka accolti dal Commissario Generale di San Marino, Filippo Francini: primo passaggio di una missione che porterà Le Loro Eccellenze ad incontrare Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, Naruhito e sabato 3 maggio a prendere parte alle celebrazioni del National Day della Repubblica ad Expo. Attesa la presenza di almeno un centinaio di sammarinesi.

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 2 maggio per lo Special Day con una serie di performance musicali di artisti giapponesi e dell'Istituto Musicale Sammarinese che si esibiranno nel prestigioso auditorium Shining Hat. Primo assaggio di spettacolo anche dagli Sbandieratori del Titano per mettere la tradizione storico-medievale della più antica Repubblica del mondo al centro dell'attenzione internazionale.

E ci sono già grandi numeri: in visita finora al Padiglione di San Marino oltre 200mila persone.

Gli organizzatori di Expo hanno già alzato le stime di affluenza: inizialmente previsti 28 milioni di visitatori, soglia alzata ora a 34 milioni.

