VETRINA GLOBALE Expo Osaka 2025: la delegazione sammarinese in udienza dai Capitani Reggenti “Un ponte verso il futuro”, tra cultura, sostenibilità e innovazione. Presentate le emissioni celebrative di Poste San Marino

Inaugura il 13 aprile 2025 l'Expo di Osaka e San Marino si prepara alla grande avventura. Davanti alla Reggenza, tutti coloro che si stanno spendendo – istituzioni, manager di Commissariato e Padiglione, staff, sponsor e partner – per trasferire al meglio nel contesto globale, “l'unicità e l'esemplarità della Repubblica”. Molto più di una vetrina di promozione turistica, Expo “è un modo di dialogare con il resto del mondo”, creare sinergie e condividere contatti, attrarre investimenti e sviluppare business”, sottolinea il Segretario di Stato per il Turismo con delega all'Expo, Federico Pedini Amati. Rivolgendosi poi ai giovani volontari che si stanno formando: “Sarete i nostri ambasciatori – ha detto - avete una responsabilità grande”. "Sarà l'occasione - aggiunge Pedini Amati - per parlare del nostro paese, sia dal punto di vista, come abbiamo già detto altre volte, storico, a livello imprenditoriale e, perché no, anche a livello turistico, anche in accezione più allargata, perché ricordiamoci sempre che la Repubblica di San Marino è all'interno del territorio italiano e questo è un doppio valore, quindi nel rapporto che abbiamo con i territori cercheremo di far sì che anche a livello turistico quante più persone possibile possano venire a visitare il nostro Paese".

Da Dubai ad Osaka, è ancora Filippo Francini a raccogliere l'eredità e gli insegnamenti del compianto Commissario Mauro Maiani, ricordato in tutti gli interventi. Occhi puntati sul National Day il 3 maggio, momento solenne di celebrazione dell'identità e del dinamismo economico del Paese. “Obiettivo della delegazione: una partecipazione qualificata, appassionata, coinvolta”. "Sicuramente la passione ce la metteremo tutta, - conferma il Commissario Generale per San Marino - abbiamo dei ragazzi giovani che sono molto motivati, la scelta che abbiamo fatto fin dall'inizio è quella di valorizzare le risorse interne, come l'Università, valorizziamo le Poste, le imprese sammarinesi e altrettanto una grande risorsa che abbiamo è quella dei nostri giovani".

E come si conviene nelle grandi occasioni, realizzate da Poste San Marino due emissioni celebrative: un francobollo ispirato alla Prima Torre, perché – si è detto - “è dall'alto del Monte Titano che si espandono gli orizzonti fino al Giappone”, e una moneta che raffigura il ramo di ciliegio giapponese, con il colore rosa impresso sui fiori, simbolo di bellezza e legame culturale. "Non solo per i collezionisti, - sottolinea Gian Luca Amici, Direttore Generale Poste San Marino - ma anche per testimoniare l'impegno della Repubblica di San Marino di proporsi al mondo e far conoscere la nostra identità in questi momenti particolari, come per esempio quello dell'Expo".

“Siamo certi che il nome della Repubblica, come in passato, sarà portato in alto con grande onore e prestigio” - affermano i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, riservando come tutti i presenti anche un pensiero alla memoria di Paolo Mularoni, Presidente di Ceramica Faetano, tra i primi a concedere la sponsorizzazione alla partecipazione sammarinese.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per Turismo con delega all'Expo; Filippo Francini, Commissario Generale per San Marino a Expo 2025 e Gian Luca Amici, Direttore Generale Poste San Marino.

