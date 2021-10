EXPO DUBAI Expo, Pedini Amati incontra il ministro del turismo brasiliano: presto un accordo di cooperazione

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato a Expo Dubai 2020 il Ministro per il Turismo del Brasile Gilson Machado con cui si è confrontato sulla possibilità di avviare un accordo di cooperazione per il turismo la cui firma potrebbe avvenire il prossimo novembre in occasione del giorno nazionale del Brasile a Expo Dubai. L’incontro bilaterale ha avuto luogo presso il Padiglione del Brasile.

Pedini Amati ha approfondito il tema delle misure da adottare per aumentare il flusso di turisti tra le due nazioni, facilitare i viaggi e consentire sconti sull’acquisto di pacchetti turistici. Un tavolo tecnico che lavori ai contenuti del protocollo d’intesa verrà costituito subito al rientro della delegazione a San Marino.

