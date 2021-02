CONSIGLIO Fari puntati sugli NPL, Berti: “PDL non a favore delle banche ma dei cittadini che rispettano le leggi" L'Aula approva il regolamento Consiliare. Per la maggioranza i lavori saranno più snelli e veloci. L'opposizione critica alcune scelte, a partire dal superamento del monte ore. Libera, "teatrino indecente"

Il Regolamento Consiliare viene approvato di notte con 35 voti a favore. All'attenzione dell'Aula anche due progetti di legge sugli NPL. Tramonta il monte ore e si riducono gli interventi dei consiglieri. Meno minuti anche per le istanze d'Arengo, con la possibilità di aumentare i tempi per quelle strategiche o con temi etici. Interventi più brevi anche in Comma Comunicazioni e su alzata di mano. La maggioranza sottolinea il proficuo lavoro di mediazione ma l'opposizione critica il risultato finale. Per Nicola Renzi il comma comunicazioni è “ininfluente e svilito”. Il monte ore, poi, “qualificava il lavoro del Consiglio – dice Giuseppe Morganti – Ora parleranno tutti”. Forti perplessità anche per gli emendamenti. Un solo minuto in meno può sembrare poco ma è tanto – dicono dalla minoranza - se si considerano temi come la Finanziaria. La sfida era quella di un approccio operativo e concreto – fa notare Francesco Mussoni – e non di dibattiti infiniti. La maggioranza ritiene quindi centrato l'obiettivo: “Il Consiglio sarà più snello, veloce, con conseguente risparmio di tempi e costi”.

Libera critica poi l'assenza di consiglieri di maggioranza al momento del voto, tanto che – scrive - sono stati richiamati in aula quelli assenti. Parla di “teatrino indecente”. Si riparte oggi dalla Legge sulla cittadinanza con il via libera alla procedura d'urgenza. Si sanano storture applicative della legge del 2019, permettendo di diventare cittadini sammarinesi anche ai discendenti in linea retta di coloro che hanno presentato richiesta. L'interpretazione autentica, essendo retroattiva, si applica anche alle domande già presentate. In prima lettura, poi, due leggi distinte ma interconnesse, per una maggior efficienza e velocità nel recupero crediti. Vengono trattate parte giuridica e finanziaria. “Gli npl hanno necessità di soluzioni sistemiche”, afferma il Segretario Massimo Andrea Ugolini. Tema tecnico ma con importanti ricadute su economia e cittadini. Da qui l'invito di Iro Belluzzi a tenere in considerazione chi si trova in difficoltà per la crisi economica. Gian Nicola Berti però chiarisce: “Non è una legge a favore delle banche ma dei cittadini che rispettano le leggi. Si colpisce chi non paga, permettendo al sistema di rimettere nel circuito liquidità utili ad imprenditori e cittadini corretti”. In merito alle preoccupazioni, “alcuni correttivi devono essere introdotti a tutela dei soggetti più deboli per evitare clausole vessatorie”, afferma Gaetano Troina. "Il pdl – precisa - offre strumenti giuridici nuovi per scongiurare l'aumento degli npl sul credito d'imposta e derivanti da operazioni di salvataggio". In esame, ora, 8 istanze d'arengo. Respinta quella per l’esonero della tassa di circolazione per gli autocarri; approvata la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.



