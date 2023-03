Fari puntati sull'Europa: presentati due ordini del giorno

Come sempre, nel comma comunicazioni che apre ogni seduta del Consiglio Grande e Generale, i consiglieri portano in aula le principali tematiche dell'attualità politica e non solo politica. E così è stato anche oggi. Quindi: i problemi della sanità; i debitori dello Stato che non pagano e ottengono anche nuove licenze; le frodi sempre più sofisticate delle carte di credito; la carriera alias a scuola; l'indignazione per il servizio delle Iene; la questione abitativa e l'aumento dei tassi dei mutui, per citare solo una parte delle questioni sollevate. Presentati anche quattro ordini del giorno, due dei quali sull'accordo di associazione con l'Unione Europea. Libera chiede un riferimento al Consiglio del Segretario agli Esteri Luca Beccari sullo stato del negoziato in corso con Bruxelles, per informare l'aula e la cittadinanza, visto che la conclusione è attesa entro l'anno. Gerardo Giovagnoli del Psd chiede al Governo di proporre alla Commissione Ue di inserire nel negoziato l'istituzione di un organismo parlamentare paritetico, San Marino-Ue.

Il Segretario agli Esteri si è detto disponibile al riferimento in aula ricordando che già in questa sessione è inoltre prevista la ratifica di un decreto a tema. “Nessun problema – ha aggiunto Beccari – ad un referendum confermativo sull'accordo che do quasi per scontato. L'importante è che non sia un elemento che ci fa perdere questo treno”.

Il Capogruppo di Npr Gian Nicola Berti, anche sull'onda dei processi che coinvolgono gli ex vertici di Banca Cis, ha invece presentato un ordine del giorno per invitare il Congresso di Stato a riferire in aula sulla volontà, già espressa in un altro ordine del giorno, di aggravare le pene dei reati di appropriazione indebita e amministrazione infedele, se commessi ai danni dello stato, ed anche di introdurre il reato di traffico di influenze. Il quarto ordine del giorno è stato presentato da Matteo Rossi di Npr, con sostegno bipartisan, per istituire anche a San Marino la giornata dei giusti dell'umanità, il 6 marzo di ogni anno. Sara Conti e Giuseppe Morganti, sulla base di una facoltà concessa ai parlamentari, hanno proposto l'associazione “Still I Rise” al Nobel per la Pace 2023.