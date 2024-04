SAN MARINO ITALIA Farnesina: ecco il nuovo Ambasciatore a San Marino, "Ci uniscono impegno internazionale ed europeo" le congratulazioni social del Ministero degli Esteri italiano per il diplomatico che sale sul Titano per avviare la procedura di accredito presso la Repubblica

Farnesina: ecco il nuovo Ambasciatore a San Marino, "Ci uniscono impegno internazionale ed europeo".

Un tweet postato dalla Farnesina sui social e rilanciato dall'Associazione San Marino Italia, per congratularsi con il nuovo Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci. Il diplomatico, che subentra a Sergio Mercuri, anticipa in poche righe la visione del suo mandato: "Storia, arte, lingua e cultura, geografia e una profonda condivisione di valori uniscono, indissolubilmente, Italia e San Marino, in un comune orizzonte di impegno internazionale ed europeo al quale sono lieto e onorato di portare un contributo".

L'Ambasciatore Colaceci sale oggi sul Titano per un primo incontro con il Cerimoniale e dunque avviare quell'iter di accredito che prevede in seguito l'incontro con il Segretario agli Affari Esteri Beccari e che sarà suggellato dalla presentazione delle Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti.

