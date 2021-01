TAVOLO BILATERALE Farnesina: saluto istituzionale del ministro Di Maio al segretario Beccari; lavori proseguiti col sottosegretario Scalfarotto

Farnesina: saluto istituzionale del ministro Di Maio al segretario Beccari; lavori proseguiti col sottosegretario Scalfarotto.

Iniziato puntuale alle 15 il nuovo incontro tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari alla Farnesina: accolto dal Sottosegretario Ivan Scalfarotto, il Segretario ha incontrato preliminarmente il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per un momento di cordialità istituzionale tra i due Stati che hanno aperto ormai da svariate settimane un tavolo di confronto su temi di reciproco interesse, dal caso targhe alla questione finanziaria, fino alle frequenze radiotelevisive. L’incontro vero e proprio, tra le delegazioni cui prendono parte anche l’Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro e l’Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede Maria Alessandra Albertini, è poi proseguito col Sottosegretario Scalfarotto, che segue in prima persona l’evolversi del tavolo bilaterale, e che si era anche recato in visita nella Repubblica di San Marino alla fine dello scorso novembre.

Seguiranno aggiornamenti

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: