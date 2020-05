CORONAVIRUS Fase 2: dal Segretario Righi la volontà di una apertura quanto più ampia possibile

Fase 2: dal Segretario Righi la volontà di una apertura quanto più ampia possibile.

Il Segretario all'Industria Righi, assente alla conferenza stampa di oggi perchè positivo al coronavirus, con un video postato sul profilo Facebook della sua Segreteria ha voluto aggiornare sulle linee che intende imprimere al decreto in emanazione per arrivare tra lunedì e martedì ad una apertura quanto più ampia possibile del comparto economico. L'idea è di una apertura quanto più ampia possibile, per non dire totale, che tenga però ovviamente conto del fatto che dobbiamo convivere con il virus e dobbiamo quindi mettere in campo tutti i presi sanitari necessari. Il Segretario Righi propone ad esempio un compromesso come ad esempio l'estensione dei servizi su appuntamento a tutti i comparti del commercio, così da evitare assembramenti fuori dai locali e dalle attività garantendo una ripartenza più ordinata. Non bastano i controlli maggiori – conclude Righi – d'ora in avanti serve consapevolezza da parte di tutti i cittadini.



I più letti della settimana: