"Fase 2": perplessità, da Libera, sulla delibera avente ad oggetto l'"Istituzione di gruppo di lavoro per il rientro dell'ISS"

Sulla cosiddetta “fase 2” interviene Libera, esprimendo perplessità sulla recente delibera del Comitato Esecutivo dell'ISS, nella parte in cui affida a 2 differenti gruppi di lavoro il compito di riattivare le attività dei Dipartimenti Ospedaliero, Prevenzione e Socio Sanitario. “Abbiamo chiesto spiegazioni di questa scelta al Governo” – si legge in un comunicato –, “ma sono mancate risposte convincenti”. Libera, in particolare, si interroga sul mancato coinvolgimento dei direttori di dipartimento, dei dirigenti delle UOC e di altri professionisti e figure sanitarie non mediche.

E non mancano dubbi sui criteri con i quali sono state individuate alcune figure. “Speriamo che non siano prevalse logiche politiche – recita la nota –, e che si sia guardato alla competenza”. Infine l'auspicio che si provveda quanto prima alla nomina del nuovo Comitato Esecutivo”, essendo trascorsi 5 mesi dall'avvio della Legislatura.