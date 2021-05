Fatti di cronaca a Borgo e Città: Libera invita il Segretario Tonnini a “prendere provvedimenti” In conferenza stampa anche il lancio di una nuova iniziativa e uno sguardo alla sessione consiliare che inizierà domani

“Solidarietà ai cittadini; vicinanza alle Forze dell'Ordine”. “Stimoliamo il Segretario agli Interni a prendere provvedimenti”. Questa la posizione di Libera, che sottolinea come i fatti di Borgo e Città siano “estranei alla società sammarinese”. Da Roberto Joseph Carlini un riferimento al video circolato in queste ore. “Se ci sono stati abusi o violenze” vanno appurati, ha sottolineato; invitando tuttavia ad astenersi da giudizi affrettati. La vicenda – ha aggiunto – deve essere approfondita dalle autorità competenti. In conferenza stampa anche il lancio di una petizione online per richiedere la pubblicazione dell'elenco dei grandi debitori, e rafforzare i controlli per evitare ulteriori insolvenze per le casse dello Stato; Dalibor Riccardi ha invitato la cittadinanza a sottoscriverla.

Le riforme – ha rimarcato Eva Guidi – sono le grandi assenti nell'OdG della sessione consiliare alle porte; dove è previsto un semplice riferimento del Congresso in materia pensionistica e di riforma del mercato del lavoro. Invocata invece una partecipazione corale. Su questioni come la previdenza è necessaria “una visione d'insieme”, ha aggiunto Guidi; che ha posto poi l'accento su un problema strutturale: il calo delle nascite. E anche sul tema lavoro si chiede equilibrio e condivisione. Siamo contrari – è stato detto – al “metodo del Governo”.

Nel servizio l'intervista a Dalibor Riccardi – Presidente Libera

