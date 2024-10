VERSO LE REGIONALI FdI presenta i candidati riminesi, Bignami "sull'alluvione Figliuolo scelta di continuità" La senatrice Spinelli "stiamo andando nella direzione giusta, lo conferma il nervosismo di De Pascale e Bonaccini"

“Il Governo ha fatto la scelta di affidare al commissario Figliuolo la gestione dell'alluvione, se avessimo fatto scelte che il PD avocava saremmo stati al terzo commissario (Bonaccini in Europa, la Priolo non sarà confermata, ci sarà un prossimo presidente) Figliuolo è stata la scelta di continuità che serviva. Poi la gestione della ricostruzione, sulla quale abbiamo posto 2, 8 miliardi per quella pubblica ed 1,6 per quella privata. Non c'è al momento analoga capacità di spesa nei soggetti che dovrebbero impegnare questi fondi. Speriamo facciano un passo in avanti”. Cosi il vice ministro Galeazzo Bignami, a Rimini per la presentazione dei candidati riminesi per FdI.

Difficile prevedere quanto gli eventi alluvionali influiranno sul voto delle elezioni, di certo la tutela del territorio – insieme a sanità, trasporti, attrattività e promozione sarà uno degli argomenti forti della campagna elettorale; che con la presentazione ufficiale dei quattro candidati riminesi, a sostegno di Elena Ugolini, candidata presidente per il centro destra, per Fratelli d'Italia si apre ufficialmente; Nicola Marcello, medico e coordinatore provinciale del partito, Monia Amadei, avvocato ed assessore a Novafeltria, Carlo Rufo Spina, consigliere comunale di Rimini e anch'esso avvocato, Antonia Barnabè, imprenditrice, figlia d'arte e lunga militanza nel centrodestra.

L'obiettivo, in vista del 17 e 18 novembre, è consolidare un consenso balzato in provincia dal 3 al 30%. Fondamentale nella scelta dei candidati- afferma la senatrice Domenica Spinelli, il dialogo costante con le città e la società civile. Stiamo andando nella direzione giusta, il nervosismo di Michele De Pascale e soprattutto di Stefano Bonaccini lo confermano”

Nel video l'intervista a Galeazzo Bignami, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Domenica Spinelli, senatrice Fratelli d'Italia

