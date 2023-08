ROMA Femminicidi, prima riunione della commissione parlamentare la corrispondenza di Antonello De Fortuna

La prima commissione parlamentare ad essere convocata, a Camere ancora chiuse per la pausa estiva, è stata - oggi - quella bilaterale di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Le notizie di questi giorni hanno evidenziato una tendenza fin troppo chiara dall'inizio dell'anno: 70 femminicidi in 8 mesi e violenze come quelle di Palermo e Caivano, che scuotono l'opinione pubblica e impongono alla politica nuove iniziative.

La politica non basta e coinvolge scuola e cultura: a inizio anno scolastico nei licei italiani ci saranno lezioni contro la violenza di genere; l'8 settembre poi, alla Mostra del Cinema di Venezia, il “red carpet” ospiterà una conferenza stampa della Commissione per tenere alta l'attenzione dei media, grazie al palcoscenico internazionale garantito dalla rassegna.

Nel video Rita Dalla Chiesa, Forza Italia; Valeria Valente, Pd e Elena Leonardi, FdI

