Ferma condanna dell'aggressione russa all'Ucraina

Ferma condanna dell'aggressione da parte della Federazione Russa all'Ucraina, per per le sofferenze causate, i sedicenti referendum appena inscenati e la “poco velata” minaccia di un attacco nucleare. Un concetto che Marija Pejčinović Burić, Segretaria Generale del Consiglio d'Europa, ha voluto ribadire nell'orazione ufficiale, in cui ha delineato le prospettive dell'organismo, sottolineando al contempo l'apporto positivo offerto da San Marino, fin dalla sua adesione.

Il Consiglio d'Europa ha lo scopo di tutelare e promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto oltre a perseguire la pace attraverso il multilateralismo e “in tal senso – ha detto – la nostra organizzazione trova in San Marino un partner naturale” “fondamentale per la tutela dei diritti di tutti gli europei”. Guardando al ruolo futuro che dovrà avere il Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić ha reso noto che è in attesa della relazione di un “Gruppo di riflessione di alto livello” e del parere dei leader sammarinesi e di tutti gli Stati membri.

Tutto ciò senza però distrarsi dalla difesa dei diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili come le persone lgbti, i Rom, i nomadi, i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo. I principi della “Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo” sono fissi - ha affermato – ma la sua applicazione deve essere calata nel presente. Preannunciati nuovi “strumenti” in tema di diritti umani e ambiente ed anche in materia di intelligenza artificiale.



Di seguito il testo integrale dell'orazione



Eccellentissimi Capitani Reggenti, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Ambasciatori, Distinti ospiti, Signore e Signori,

È per me un piacere e un privilegio essere testimone oggi di una parte fondamentale della tradizione democratica di questo Paese.

Porgo le mie congratulazioni a entrambi i neoeletti Capitani Reggenti. Entrano ora a far parte dell'elenco dei cittadini sammarinesi che hanno prestato servizio con dedizione e onore nell'interesse della società. So che seguiranno questa bellissima tradizione. Ispirata alla Repubblica romana - evolvendosi nel corso dei secoli - e garantendo stabilità e certezza costituzionale fino ai giorni nostri - la cerimonia di investitura coniuga la consuetudine con la responsabilità civica. È unica e ammirevole da vedere.

Ma per quanto gli eventi di oggi siano una finestra sul passato di San Marino, è importante riconoscere che l'ethos di questo Paese è al passo con i tempi. Il Consiglio d'Europa ha lo scopo di tutelare e promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto e di perseguire la pace attraverso il multilateralismo. In tal senso, la nostra Organizzazione trova in San Marino un partner naturale. Questo è un Paese che ha abbracciato i diritti fondamentali dell’individuo, vanta un'ottima reputazione nell'offrire rifugio a chi ne ha bisogno, compresi i rifugiati ucraini che cercano un rifugio sicuro proprio in questo periodo.

Si è sempre rifiutato di usare la guerra come mezzo per risolvere i conflitti, a favore del dialogo e della cooperazione che permettono una comprensione reciproca e soluzioni durature. Lascio agli accademici il compito di discutere su come questa prospettiva si sia evoluta. Sia che si tratti di un risultato della geografia, dell'esperienza storica o dei legami di fiducia che si formano in un piccolo paese in cui i cittadini sono vicini alle autorità. In ogni caso, si tratta di una prospettiva che San Marino mette a disposizione della nostra Organizzazione e di cui il nostro lavoro beneficia.

Da quasi 34 anni, Eccellenze, il vostro Paese è uno Stato membro impegnato e proattivo. Svolge un ruolo effettivo nel nostro Comitato dei Ministri, invia una delegazione all'Assemblea Parlamentare e fornisce un giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il contributo del vostro Paese al nostro lavoro sulla dimensione interreligiosa del dialogo interculturale è stato profondo e significativo. Senza dubbio, si basa sull'esperienza particolare di San Marino.

Ma per quanto importante sia questo dettaglio, spero che anche i cittadini sammarinesi siano consapevoli dell'importanza generale della loro partecipazione a questa organizzazione paneuropea. Essendo uno dei nostri 46 Stati membri, il loro Paese contribuisce a creare uno spazio giuridico unico, sostenuto da standard giuridici comuni. Questi ultimi si rifanno alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Convenzione, ratificata da tutti gli Stati membri, include il diritto alla vita; Il divieto di tortura, schiavitù e lavoro forzato; I diritti alla libertà e alla sicurezza, a un processo equo e al rispetto della vita privata e familiare; E la libertà di espressione, di riunione, di associazione, di pensiero, di coscienza e di religione.

Insieme alla Carta sociale europea, questi diritti hanno migliorato la vita nel nostro continente nel corso di oltre 70 anni. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo interpreta la Convenzione e ogni individuo ha il diritto ultimo di appellarsi direttamente a tale Corte. Perché questi diritti fondamentali appartengono a ogni cittadino e ogni cittadino deve poter ricorrere alla giustizia. Partecipando ai lavori del Consiglio d'Europa - la definizione degli standard, il monitoraggio dei progressi delle autorità e la cooperazione per garantire le migliori pratiche - San Marino è fondamentale per il nostro lavoro collettivo di tutela dei diritti fondamentali di tutti gli europei.

Nessun altro continente ha mai raggiunto questo livello di protezione nei confronti dei propri cittadini. Nessuno ci ha mai realmente provato. Ma come tutti sanno, oggi in Europa non va tutto bene. L'ambiente in cui lavoriamo è profondamente complesso. Negli ultimi anni abbiamo assistito all'ascesa di populismi e nazionalismi estremi, spesso ostili ai nostri valori e che talvolta hanno tentato di minare il multilateralismo stesso.

L'aggressione brutale, illegale in corso da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina è l'esempio più estremo delle conseguenze di questo approccio. Le terribili sofferenze che sono state causate, I sedicenti referendum appena inscenati, la mobilitazione di centinaia di migliaia di cittadini russi e la minaccia poco velata di un impensabile attacco nucleare: tutti questi elementi rimandano a una logica di crudele ingiustizia che probabilmente infliggerà ulteriore dolore per un certo periodo di tempo.

Il suo impatto continuerà a farsi sentire - in molti modi - in tutto il nostro continente, anche qui a San Marino. Il Consiglio d'Europa ha deciso giustamente e rapidamente di escludere la Federazione Russa dalla nostra Organizzazione all'inizio di quest'anno. Le azioni della Russia costituiscono una chiara violazione del nostro Statuto e dimostrano un incurante disprezzo per i diritti fondamentali degli individui.

La nostra priorità è ora quella di essere solidali verso l'Ucraina e il suo popolo e di fare tutto il possibile per sostenerli nei limiti del nostro mandato. Per questo motivo i nostri esperti stanno sostenendo il lavoro del procuratore generale dell'Ucraina nella disamina delle prove di gravi violazioni dei diritti umani da parte della Russia. Per questo motivo abbiamo concordato con le autorità ucraine un piano d'azione aggiornato che le aiuterà a garantire che il loro sistema giudiziario, e i media, siano in grado di gestire la propria attività. Per esempio: rispettare gli standard richiesti dalle sfide che si trovano ad affrontare. Ed è per questo che siamo pronti a investire nella ricostruzione delle istituzioni e delle pratiche a sostegno dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Ucraina.

Lo faremo una volta che l'attuale conflitto sarà finalmente terminato. Tuttavia, facendo un passo indietro, questo è un momento che impone a tutti noi di chiederci se stiamo facendo abbastanza e se stiamo agendo correttamente, date le nuove realtà e le sfide che il nostro continente deve affrontare. Per questo motivo, un Gruppo di Riflessione ad Alto Livello sta valutando quale dovrebbe essere il ruolo del Consiglio d'Europa nel futuro. Sono in attesa di ricevere presto la loro relazione finale e di ascoltare il parere dei leader sammarinesi - e di tutti i nostri Stati membri - per sapere ciò che raccomandano. Ho anche precisato che dovrebbe svolgersi al più presto un Quarto Vertice dei nostri Capi di Stato e di Governo. Dopo aver esaminato le proposte del Gruppo di Alto Livello, questa sarà l'occasione per i 46 governi di accordarsi sulla giusta direzione da seguire: per dimostrare la loro volontà politica e per indirizzare il Consiglio d'Europa nella giusta direzione per il futuro.

Naturalmente, non dobbiamo permettere che il grande quadro strategico ci distragga dagli attuali problemi specifici che richiedono la nostra attenzione. Anche questo lavoro deve avanzare, ad esempio, garantendo i diritti delle minoranze nazionali e delle lingue minoritarie, difendendo i diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, dalle persone LGBTI ai Rom e ai nomadi, fino ai migranti, ai rifugiati e ai richiedenti asilo e facendo in modo che la società civile abbia lo spazio per fiorire, che le persone siano in grado di riunirsi e di protestare.

E la libertà di parola implica la presenza di mezzi di comunicazione liberi, che permettano alle persone di essere informate sui fatti e di non ricevere informazioni false. Allo stesso modo, dobbiamo tutti essere pronti a stare al passo con i tempi, applicando i nostri valori in linea con l'evoluzione delle nostre conoscenze sui problemi che dobbiamo affrontare e la nostra comprensione delle nuove sfide emerse e sconosciute all’epoca della stesura della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Questo è ciò che intendiamo quando diciamo che la Convenzione è uno "strumento vivente". I suoi principi sono fissi, ma la sua applicazione deve essere adattata e calata nel presente. Vi fornisco alcuni esempi. Nel corso degli anni abbiamo compreso meglio le cause e gli effetti della violenza contro le donne e della violenza domestica e abbiamo notato nuovi modi in cui questo abuso antichissimo danneggia le vite delle persone, anche attraverso la tecnologia digitale. Il Consiglio d'Europa ha adottato una serie di misure per contrastare questo fenomeno, tra cui la nostra Convenzione di Istanbul. Questo trattato, che rappresenta il punto di riferimento nel suo campo, definisce le misure specifiche con cui i governi possono prevenire i danni, proteggere le vittime e perseguire gli autori dei reati.

Laddove viene messa in pratica, produce risultati e sono felice che il numero di Stati membri che ratificano la Convenzione di Istanbul continui a crescere. Quest'estate abbiamo raggiunto quota 37 Stati ratificanti, un gruppo di cui spero che San Marino sia orgoglioso di far parte.

Per quanto riguarda l'ambiente, il Consiglio d'Europa dispone già di una serie di convenzioni, tuttavia, le recenti sentenze della Corte e il crescente impatto dei cambiamenti climatici e dei danni ai nostri ecosistemi hanno fornito uno stimolo per ulteriori azioni. Di conseguenza, stiamo facendo di più, anche lavorando a un nuovo strumento in materia di diritti umani e ambiente.

E siamo anche consapevoli della necessità di intervenire sull'impatto dell'intelligenza artificiale. La crescita dell'intelligenza artificiale offre alle nostre società molte opportunità. Tuttavia, l'uso degli algoritmi e della tecnologia pone anche molti problemi di natura etica, tra cui la responsabilità legale, la protezione della privacy e dei dati e il rischio di discriminazione. Per questo motivo, anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, stiamo lavorando a una serie di misure, tra cui un nuovo strumento trasversale per guidare le autorità nazionali nelle loro scelte politiche.

Tutti questi problemi sono per loro natura transnazionali. Hanno un impatto sui cittadini di San Marino e su quelli di qualsiasi altro Stato membro in una miriade di modi. La risposta migliore è una risposta multilaterale che affonda le proprie radici nei nostri standard e valori comuni. Sono certa che San Marino farà la sua parte. E per questo le soluzioni saranno più efficaci.

Eccellenze, in questo giorno importante pensiamo al dovere e alla responsabilità. E non ho dubbi che, nell'assumere le vostre responsabilità, porterete questi sentimenti nel vostro cuore. Auguro a voi, al Governo e al popolo sammarinese ogni bene per i mesi a venire. Ma concludo sottolineando che sono grata al Governo di San Marino per aver sempre mantenuto queste stesse qualità - dovere e responsabilità - nel lavoro svolto in seno al Consiglio d'Europa. Facciamo affidamento su questo ethos per compiere progressi a beneficio di tutti gli europei. Ringrazio quindi San Marino per il suo contributo e attendo con ansia di poter lavorare insieme nella ricerca di un futuro migliore.