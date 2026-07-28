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Festa 28 luglio: Libera e Psd festeggiano insieme all'ex tiro a volo di Murata

Tra i momenti centrali: il salottino politico e gli interventi dei segretari generali Muratori e Lazzari

28 lug 2026

Libera e Psd celebrano insieme la Festa della Libertà con un evento all'ex tiro a volo di Murata, martedì 28 luglio dalle ore 18. La manifestazione prevede spettacoli, presentazioni editoriali, stand gastronomici, musica. Momento clou, alle 20,15, con il salotto politico con dibattito. Tra gli ospiti: il segretario agli Esteri, Luca Beccari, il presidente Anis, Emanuele Rossini, e il segretario generale Csdl, Enzo Merlini. Seguiranno gli interventi dei segretari di partito Giulia Muratori e Luca Lazzari.

"Festeggiamo la caduta del fascismo e anche la Festa della libertà. Valori per noi, come partiti di sinistra - spiega Giulia Muratori, segretaria di Libera - molto importanti. Sono quei valori che dobbiamo mantenere saldi e questa festa ci dà anche l'occasione per pensare cos'è l'antifascismo oggi. Il dialogo e il confronto sono sempre minori, anzi c'è molto scontro anche a livello politico. Quest'anno, per la seconda volta, Libera e Psd festeggiano nuovamente questa ricorrenza insieme. Sicuramente un messaggio politico positivo".

"28 luglio, festa della memoria - aggiunge Luca Lazzari, segretario del Psd -. Da quel momento la democrazia sammarinese riprese il suo cammino. Ma è anche una festa che parla al presente, perché la democrazia, la libertà e la pace non sono date per sempre e ci sono sempre nuovi pericoli. Certo, oggi i pericoli non sono quelli di 80 anni fa, ma comunque ci sono, sono reali, insidiosi e preoccupanti".

Nel video le interviste a Giulia Muratori (segretaria Libera) e Luca Lazzari (segretario Psd)






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