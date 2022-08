Festa Dc: la politica s'interroga su caso Amazon e perdita di centralità dei partiti. Torna il tema delle riforme istituzionali

Quando si parla di confronto politico, la Festa dell'Amicizia del Pdcs resta l'appuntamento estivo di maggior richiamo. E anche quest'anno non fa eccezione. Nell'analisi della stretta attualità non poteva mancare il caso Amazon che ha tenuto banco nell'ultimo periodo. Ed è sempre divergenza di vedute in maggioranza. A Mirko Dolcini (D-ML), secondo il quale il problema pacchi si poteva risolvere dando al colosso americano la contropartita della digitalizzazione del Paese e della Pa, si contrappongono le posizioni di Francesco Mussoni (Pdcs) ed Emanuele Santi (Rete) che ritengono le due questioni non vadano mischiate e neppure affrontate sul piano politico. “Il progetto non è stato fermato – si è detto - ma c'è una delibera per la costituzione di un gruppo tecnico per valutare tutti gli ambiti di una possibile collaborazione”. Amazon come il progetto Distretto Economico Speciale, “Se vogliamo cambiare il Paese questi temi – esorta Nicola Renzi (Rf) – devono essere affrontati insieme nella trasparenza”.

Più prettamente politici e legati al tema portante della serata gli altri interventi: Denise Bronzetti (Gruppo Misto di maggioranza) guarda alla perdita di centralità dei partiti ed invita ad abbassare il livello di conflittualità per dare risposte, data la difficile contingenza. “La Politica deve dare prova di maturità”. “Per ricreare fiducia nei cittadini, serve serietà” – aggiunge Eva Guidi (Libera) richiamando il Codice di Condotta dei Consiglieri. Pone l'accento sulla necessità che il politico sia prima di tutto un buon cittadino, Gian Nicola Berti (NpR): “perché la politica funzioni serve la partecipazione di tutta la cittadinanza”. Per Renzi sarebbe d'aiuto al Paese compiere un passo in avanti sulle riforme istituzionali, magari con un “primo ministro”. Passaggio in generale condiviso da Berti, per migliorare l'efficacia del Governo. Per Santi il tema della professionalità della politica va affrontato insieme alla questione morale. Chiosa Mussoni sull’opportunità di valutare l’efficacia degli strumenti istituzionali attuali nella contemporaneità: “Il nostro sistema, veramente singolare nel mondo, - dice - penso sia una forza e non una debolezza”.